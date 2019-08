Der Roboter Fiodor soll künftig bei gefährlichen Einsätzen auf der ISS assistieren. © EPA ROSCOSMOS/SPACE CENTER YUZHNY/TSENKI

Russland hat erneut einen unbemannten Raumfrachter zur Internationalen Raumstation ISS geschickt. Mit an Bord ist neben Verpflegung auch ein Roboter. Die Sojus-Trägerrakete sei am Donnerstagmorgen erfolgreich vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.