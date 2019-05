Russland sichert sich Bronze

Russland und Tschechien lieferten sich eine unterhaltsame Partie © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Topfavorit Russland sichert sich an der Eishockey-WM in der Slowakei immerhin noch Bronze. Der Olympiasieger gewinnt in Bratislava im Spiel um Rang 3 gegen Tschechien 3:2 nach Penaltyschiessen.