Russland und Syrien nehmen Ortschaften in Idlib unter Beschuss

Die Präsidenten der Türkei, Russlands und des Irans konnten sich am Freitag in Teheran nicht auf eine Waffenruhe einigen. Am Samstag haben syrische und russische Streitkräfte Ortschaften in der Rebellen-Provinz unter Beschuss genommen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA SPUTNIK POOL/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML / POOL