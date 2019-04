Russland vor Anmietung des syrischen Hafens Tartus

Syriens Präsident Baschar al-Assad hat sich mit ranghohen Vertretern seines engsten Kriegsverbündeten Russland in Damaskus getroffen. Bei den Gesprächen ging es um eine Zusammenarbeit beider Länder vor allem bei Energie, Industrie und Handel. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA SANA/SANA HANDOUT

Syrien und dessen engster Kriegsverbündeter Russland wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen. Präsident Baschar al-Assad habe sich dazu am Freitag und am Samstag mit ranghohen Vertretern Russlands in Damaskus getroffen. Das berichteten russischen und syrische Medien.