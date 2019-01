Rutschige Strassen, schlechte Sicht

Bei Trübbach sind am Mittwochmorgen drei Autos ineinander gekracht. «Nach unseren bisherigen Erkenntnissen wurde beim Auffahrunfall niemand verletzt», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn A13 in Fahrtrichtung Sargans, eine Spur musste gesperrt werden.

Auf mehreren Ostschweizer Strassenabschnitten staut es, so müssen sich Autofahrer, die von Lustmühle in Richtung St.Gallen unterwegs sind, mindestens 20 Minuten gedulden. Auch auf der St.Galler Stadtautobahn herrscht in beide Richtungen dichter Verkehr. Eine Übersicht über den Verkehr im FM1-Land erhältst du jederzeit hier.

Anhaltender Schneefall

Laut einer Mitteilung von Meteonews ist es am Mittwoch im FM1-Land stark bewölkt, es soll immer wieder schneien. Das Thermometer zeigt höchstens zwei Grad an. Die Strassen dürften gemäss dem Wetterdienst rutschig bleiben.

«Genügend Abstand halten»

«Wir bitten alle Autofahrer, den Verhältnissen angepasst zu fahren», sagt Rezzoli weiter. Der Bremsweg sei wegen der rutschigen Strassen länger und die Sicht schlechter. «Es ist ganz wichtig, insbesondere auf der Autobahn genügend Abstand zu halten. Fährt man zu nah aufeinander auf, kann man kaum noch reagieren, wenn jemand abrupt abbremst.»

«Besser den ÖV nehmen»

Die Kantonspolizei St.Gallen rät, die Geschwindigkeit zu reduzieren – aber auch nicht zu schleichen. «Wenn sich jemand dermassen unsicher fühlt, dass er nur in Schritttempo fährt, sollte er das Auto lieber daheim lassen und den ÖV nehmen.»

(lag)