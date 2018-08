Ryanair-Piloten bekommen Tarifvertrag in Italien

Ryanair-Piloten in Italien erhalten Tarifvertrag. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Angestellte Piloten der irischen Billigairline Ryanair bekommen in Italien einen Tarifvertrag. Die Pilotengewerkschaft ANPAC sprach am Dienstag in einer Mitteilung von einem «historischen Ereignis».