Ryoyu Kobayashi doppelt nach

Die Punkterichter in Garmisch-Partenkirchen schauen ganz genau: Simon Ammann segelt vorbei. © KEYSTONE/dpa/ANGELIKA WARMUTH

Simon Ammann und Killian Peier schlagen sich an der Vierschanzentournee weiterhin achtbar. Beim Sieg von Ryoyu Kobayashi am Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen resultieren die Plätze 21 und 23.