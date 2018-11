Sägerei in Gossau gerät zwei Mal in Brand

In der Sägerei im Erlenholz in Gossau brannte es am Sonntag gleich zwei Mal. © PD Kapo SG

Bereits am Sonntagnachmittag ist in der Sägerei Lehmann in Gossau ein Brand ausgebrochen. Diesen hat die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht. Um 21 Uhr brannte es ein zweites Mal.