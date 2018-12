Sänger singt Song im Wingsuit-Flug

Der Wingsuit-Sprung vom Hinterrugg hoch über dem Walensee sorgt einmal mehr für Furore. Er ist die Kulisse für ein Musikvideo: Der bis dato praktisch unbekannte Singer-Songwriter Pablo Solano performt während des Flugs seinen Song «Universe»:

Jeb Corliss machte 2011 mit dem Video «Grinding The Crack» den Sprung weltbekannt. So sehr, dass Hollywood 2014 den Sprung von den Churfirsten für ein Remake von «Gefährliche Brandung» drehte, dies löste definitiv einen Wingsuit-Boom in Walenstadt aus. Die Schattenseite: Immer wieder kommen beim Sprung Menschen ums Leben.

Die Firma GroPro hat das Video auf Youtube veröffentlicht und versichert, es sei zu 100 Prozent mit einer ihrer Kameras gedreht. Die Firma veranstaltet derzeit einen Video-Wettbewerb.

Das Video wurde bis anhin über 95 000 Mal aufgerufen, die Kommentare sind mehrheitlich positiv. Es dürfte wohl viele weitere Basejump-Touristen nach Walenstadt und auf die Churfirsten ziehen.

(red.)