Der dreifache Weltmeister und Träger des Grünen Trikots an der Tour werde am Donnerstag das 18. Teilstück von Trie-sur-Baïse nach Pau in Angriff nehmen, teilte sein Team Bora-Hansgrohe mit. Dem 28-jährigen Slowaken ist der sechste Sieg in der Punkte-Wertung nicht mehr zu nehmen, falls er am Sonntag die 105. Tour in Paris beendet.

(SDA)