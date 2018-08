Der englische Rennstall bestätigte die Personalie am Donnerstag. Der 23-Jährige hat demnach einen Vertrag über mehrere Jahre abgeschlossen. Der Spanier fährt derzeit noch an der Seite von Nico Hülkenberg für Renault, seinen Platz nimmt aber künftig der Australier Daniel Ricciardo ein. Alonso hatte am Dienstag seinen Abschied aus der Formel 1 zum Ende dieses Jahres verkündet. Seine künftigen Ziele sind noch unbekannt.

(SDA)