Grund für die Erhöhung des Strompreises ist die Entwicklung der Energiepreise am Grosshandelsmarkt. In den letzten 12 Monaten ist der Preis für Energie am Grosshandelsmarkt um 60 Prozent angestiegen. Die SAK zieht mit und passt die Preise an. Ein durchschnittlicher Haushalt, mit einer vier-köpfigen Familie in einer 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler, zahlt ab 2019 jährlich rund 36 Franken mehr für den Strom.

(sk)