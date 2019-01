Salvatore E Rosario – Francesca

Mit ihren deutsch-italienischen Schlagern präsentierten sie sich 2018 auch mehrmals im Fernsehen und selbstverständlich bei vielen grossen Live-Events der Szene !!

Mindestens ebenso glücklich und gleichermaßen gespannt freuen die Beiden sich nun auf alles was kommt im Jahr 2019 ! …und da geht’s gleich mal los mit ihrer neuesten Single-Auskopplung «Francesca», aus ihrem Debüt-Album «Che momento fantastico». Ganz im Stil von Salvatore e Rosario ein erfrischender, tanzbarer Titel mit unglaublichem «Ohrwurm»-Charakter! Sicher füllen die Beiden auch mit dieser Nummer alle Tanzflächen der Schlagerszene!

Natürlich präsentiert sich das im bayerischen Schwaben lebende Brüderpaar mit italienischen Wurzeln auch in Kürze wieder im Fernsehen! Im Februar bereits sind Salvatore e Rosario erneut Gäste im Folx Stadl auf Folx TV. Eine Einladung zum «Star*Treff» von Gute Laune TV liegt ebenso bereits vor und natürlich sind sie auch als «Schlagertrophy»-Sieger 2018 in der TV-Sendung 2019 musikalisch mit dabei! Die genauen Termine werden rechtzeitig veröffentlicht!

Was im März 2017 mit ihrer Debüt-Single «Donna mia (Und Tränen laufen über mein Gesicht)» begann, entwickelte sich in Windeseile zu etwas ganz Besonderem! Mit der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums «Che momento fantastico» im Juni 2018 ersangen und erspielten sich die Beiden einen festen Namen in der Musikszene, worüber sie ganz einfach nur überglücklich sind. (wörle musicland)