Salvisberg und zwei U23-Europameister auf dem Prüfstand

Max Studer gibt in den Niederlanden sein Triathlon-EM-Debüt bei der Elite © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Andrea Salvisberg, der EM-Dritte von 2016, führt das Schweizer Aufgebot an den Triathlon-EM in Weert in den Niederlanden an. Elite-EM-Debüts geben die U23-Europameister Max Studer und Julie Derron.