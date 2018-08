Salzburg schafft es wieder nicht

Nach dem torlosen Remis in Belgrad führten die Gastgeber mit 2:0. Der ehemalige Grasshopper Munas Dabbur hatte kurz vor und nach der Pause getroffen. Die über weite Strecken unterlegenen Serben stellten den Spielverlauf nach einer guten Stunde auf den Kopf: Sie trafen innerhalb von 77 Sekunden zweimal und entschieden dank der Auswärtstorregel das Duell für sich.

Nicht nur für Salzburg, auch für Red Bull hält der Fluch an. Seit der Getränkehersteller den Klub 2005 übernommen hat, versuchte sich Salzburg elfmal vergeblich an der Hürde Champions-League-Qualifikation. Für Roter Stern Belgrad, den Meistercup-Sieger von 1991, ist es im siebten Anlauf die erste Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League.

Neben Roter Stern Belgrad qualifizierten sich am Mittwoch auch PSV Eindhoven (gegen BATE Borisow) und Benfica Lissabon als letzte Teams für die Gruppenphase. Benfica kam bei Saloniki, dem Bezwinger des FC Basel, zu einem 4:1-Sieg, nachdem das Heimspiel 1:1 geendet hatte.

Die Portugiesen gerieten durch einen Treffer des in St. Gallen geborenen Serben Aleksandar Prijovic früh in Rückstand, gingen aber dennoch mit einem 3:1-Vorsprung in die Pause. Der Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic stand in der Startformation von Benfica. Er wurde in der 85. Minute ausgewechselt.

Topf 1: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Lokomotive Moskau.

Topf 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Schachtar Donezk, (Benfica Lissabon), Napoli, Tottenham, AS Roma.

Topf 3: Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax Amsterdam, ZSKA Moskau, PSV Eindhoven, Valencia.

Topf 4: Viktoria Pilsen, FC Brügge, Galatasaray Istanbul, YOUNG BOYS, Inter Mailand, Hoffenheim, Roter Stern Belgrad, AEK Athen.

Die Auslosung der Gruppen findet am Donnerstag (18.00 Uhr) in Monaco statt.

(SDA)