Sammy – Das eine Leben

Im September 2018 begann sie schließlich ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Musicaldarstellerin an der Freiburger Musical- und Schauspielschule. Schon früh zog es Sammy auf die Bühne. Bereits mit fünf Jahren sang sie alleine im Rahmen einer Geburtstagsfeier. Ein Jahr später begann sie, für zehn Jahre Klarinette zu spielen und erhielt dafür das bronzene Jungmusikerabzeichen. Ihre Liebe zu Theater und Musical entdeckte Sammy im Alter von 12 Jahren. Doch ihre Leidenschaft galt und gilt nicht nur einem Musikgenre. Sie liebt die Vielfalt und vor allem, mit Musik eine Geschichte zu erzählen. Deshalb erhielt sie mit 16 Jahren zunächst für vier Jahre klassischen Gesangsunterricht, bevor sie sich in den Bereich Musical und Pop wechselte.

Weitere Erfahrungen sammelte Sammy bereits unter anderem durch Workshops an der Stage School und der Joop van den Ende Academy, Masterclasses bei Pia Douwes, als Gastsolistin bei Konzerten sowie in der Musicalproduktion Spamalot in Merzig. (S-Records)