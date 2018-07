Samstags-Würste bleiben in der Lachen

Im Lachenquartier gehört der Gang zum Bratwurststand zum Samstags-Ritual. © Tagblatt/ Benjamin Manser (Archif)

Die Filiale der Metzgerei Schmid an der Zürcherstrasse in St.Gallen schliesst per Ende Juli. Das Bedauern im Lachen-Quartier ist gross. Doch immerhin: Eine Mitarbeiterin wird weiterhin am Samstag grillierte Würste verkaufen.