Samsung will mit neuem Smartphone «Note 9» Spiele-Nutzer anlocken

Gegen die Flaute auf dem Handymarkt: Samsung setzt mit dem neuen Smartphone "Galaxy Note 9" auf Spiele-Nutzer. © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Samsung setzt mit seinem neuen Smartphone «Galaxy Note 9» verstärkt auf jüngere Spiele-Nutzer und will damit den zuletzt schwächelnden Absatz wieder antreiben. Der Apple-Rivale stellte am Donnerstag in New York sein neues Flaggschiff vor.