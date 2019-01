Samsung will keine Plastikverpackungen

Der Elektronikkonzern Samsung will künftig auf den Einsatz von Plastikverpackungen möglichst verzichten.(Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JEON HEON-KYUN

Der Elektronikkonzern Samsung will bei der Verpackung seiner Geräte künftig weitgehend auf Plastik verzichten. Wie Samsung am Montag mitteilte, sollen vom ersten Halbjahr 2019 an die Plastikverpackungen durch recyceltes Material oder Papier ersetzt werden.