San Francisco beschliesst Verkaufsverbot von E-Zigaretten

Ist bei vielen Jugendlichen beliebt, gilt aber als umstritten: Das Qualmen von E-Zigaretten. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/STEVE HELBER

San Francisco will als erste Stadt in den USA den Verkauf von E-Zigaretten verbieten. Der Stadtrat der kalifornischen Metropole stimmte am Dienstag für eine entsprechende Vorschrift, die nun noch von der Bürgermeisterin unterzeichnet werden muss.