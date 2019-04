San Jose Sharks nach Krimi in den Viertelfinals

Timo Meier (Nummer 28) und Teamkollege Tomas Hertl (48) bei der Aufholjagd der Sharks gegen die Vegas Golden Knights © KEYSTONE/AP/JEFF CHIU

Die San Jose Sharks mit Timo Meier erreichen in der NHL nach einem 0:3-Rückstand mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights in extremis die Playoff-Viertelfinals.Das Siegtor in diesem dramatisch verlaufenen Entscheidungsspiel erzielte Barclay Goodrow in der 79. Minute.