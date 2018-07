San Jose will Rod abschieben

Damit können andere Klubs Rods NHL-Vertrag übernehmen, andernfalls kann San Jose das Arbeitsverhältnis mit dem 22-jährigen Romand auflösen.

Rod unterschrieb im März 2017 mit den Kaliforniern einen Entry-Level-Kontrakt über drei Jahre. Die NHL-Organisation hatte den Stürmer von Genève-Servette im Juni 2014 als Overall-Nummer 53 gedraftet. Gegen Ende der vergangenen zwei Saisons bestritt er insgesamt 16 AHL-Spiele (1 Tor, 4 Assists) für das Farmteam San Jose Barracuda.

Rod soll offenbar nicht daran interessiert sein, nach Nordamerika zu wechseln, um dort in der AHL zu spielen. Stattdessen bevorzugt der WM-Silbermedaillengewinner einen Verbleib in der Schweiz, wo er in den letzten fünf Saisons für Genève-Servette in 197 Spielen 60 Skorerpunkte sammelte. Bei den Genfern besitzt Rod einen Vertrag bis 2022.

(SDA)