Sánchez ruft in Spanien Neuwahl für 28. April aus

Der sozialistische Ministerpräsident Spaniens, Pedro Sánchez, hat bekannt gegeben, dass am 28. April eine vorgezogene Parlamentswahl stattfinden wird. © KEYSTONE/EPA EFE/CHEMA MOYA

In Spanien findet am 28. April eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez gab die Entscheidung am Freitag in Madrid bekannt. Die Ablehnung des Haushaltsplans durch das Parlament hat eine Krise ausgelöst.