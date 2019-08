Sand, Sommerfest und Streetparade

Splügenfest in St.Gallen

Es ist das letzte Wochenende der Sommerferien und der Pic-o-Pello-Platz in der St.Galler Altstadt wird zur Festbühne für Jung und Alt. Am Freitagabend sorgen Bands für Stimmung, der Samstagnachmittag gehört am Splügenfest den Kleinsten. Ein Clown wird unter anderem mit Zaubertricks die Kids zum Strahlen bringen. Ein kleines, aber feines Sommerfest.

Sandskulpturen Festival Rorschach

Einem Sandkünstler live bei der Arbeit zusehen. Tönt faszinierend. Am 10. August in Rorschach möglich, dann ist der Startschuss des 21. Internationalen Sandskulpturen Festivals in Rorschach.

UCI Mountain Bike World Cup in Lenzerheide

Für jene, die Action, Kampf und Schlamm lieben, ist die Lenzerheide der «place to be» übers Wochenende. Um am Spektakel dabei zu sein und die Weltelite des Mountainbikens anzufeuern, benötigen alle Zuschauer ein gültiges Eintrittsbändchen, welches hier gekauft werden kann. Auch der Lokalmatador und siebenfache Weltmeister Nino Schurter wird am Mountain Bike Weltcup starten.

Jazztage Lichtensteig

«079 het sie gseit…» Lo & Leduc und weitere werden die Meute an den Jazztagen Lichtensteig zum Toben bringen. Das Städtchen verwandelt sich in eine grosse Partymeile. Insgesamt spielen 28 Bands auf sechs Bühnen. Von Blues über Indie bis hin zum Rock gibt es ein breites Musikangebot zu bestaunen.

Musig am See in Staad

Weitere treibende und groovige Beats gibt es auf der Hafenmole in Staad. Musig am See ist ein gesellschaftlicher Anlass für alle Altersgruppen. Ab zehn Franken ist man dabei und darf zu Acts wie Rundfunk oder BlueDogsunder abtanzen.

Swiss Discdog Challenge – Hundefrisbee-Finale in St.Gallen

Frisbee für Hunde. Nice. Elegante Würfe und spektakuläre Fänge gibt es von Teams aus der ganzen Welt zu sehen. Der Hundefrisbee-Event findet im Gründenmoos in St.Gallen statt. Der Eintritt ist frei.

Pro Gonzen Bergwerk – Tag des offenen Tors in Sargans

Einen Einblick in die Welt von Bergleuten. Den gibt’s am Sonntag von 9 bis 17 Uhr im Bergwerk Gonzen in Sargans am Tag des offenen Tors. Mit dem Original-Gonzenexpress tauchen die Besucher tief in die Bergwelt ein und können das Bergwerk besichtigen.

Sommerfest Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in Trogen

Perfekt für Familien: Am Sonntag findet zum fünften Mal das Sommerfest im Kinderdorf Pestalozzi statt. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher. Beim Bogenschiessen kann die Treffsicherheit geprüft und in der Hirschschnauzdisco kann zu Marius und die Jagdkapelle getanzt und gelacht werden.

Festival am Gleis in Degersheim

Ein Fest für leidenschaftliche Musikliebhaber. In Degersheim wird am Samstag zu Kaufmann, Velvet Two Stripes und vielen mehr getanzt. Tickets gibt es an der Tageskasse oder hier.

Jung Kult Festival in St.Gallen

In der St.Galler Innenstadt präsentieren Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region ihre Talente. Tanz, Graffiti-Kunst oder auch Poetry-Slam werden am Samstag am JungKult Festival St.Gallen der Öffentlichkeit gezeigt.

Strandfestwochen Rorschach

Letztes Wochenende! Letzte Möglichkeit, die Strandfestwochen in Rorschach zu besuchen. Auf der Hafenbühne direkt am Seeufer treten Bands verschiedener Stilrichtungen auf.

Traktor Pulling Knutwil

Mit dröhnenden Motoren, ausgefallenen Designs und verrückten Gesellen darauf, sorgen Traktoren und Lastwagen für den Ausnahmezustand in Knutwil (LU). Der stärkste Motorsport der Welt mit Teams aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland sind am Wochenende zu Gast. Die Stimmung an den Knutwiler Powerdays weiter einheizen wird eine Schlagersängerin.

Bonus: Streetparade

Zu wenig Rambazamba in der Region? Dann ist wohl die Streetparade am Samstag die perfekte Lösung. Tanzen und feiern zu den heissesten Techno-Beats inmitten von hunderttausenden partyhungrigen Menschen – das klingt nach Spass. Kleiner Tipp: Lasst die Wertsachen Zuhause. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende!

(lh)