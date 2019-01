Sandro Dietrich & Nyna – Für immer

«Die Premiere des Songs war auf der Hochzeit meiner Schwester»

Sandro Dietrich, Komponist von «Für immer» erzählt es mehr als gerne: die Ballade hat er zum ersten Mal an der Hochzeit seiner Schwester dieses Jahr gespielt. «Da war klar, dass es ein guter Song ist: Leute haben geweint». «Oder aber du singst einfach alleine zu schlecht», ergänzt Duett Partnerin Nyna. Sie Ihres Zeichens mit der erfolgreichen Schweizer Mundart-Powerformation «Härz» unterwegs und nebenher mit ihrem eigenen Programm an Hochzeiten anzutreffen. Sie scherzt. «Der Song ist wirklich eine Punktlandung. Normalerweise nimmt man Songs auf und hofft, dass sie irgendwann an Hochzeiten gespielt werden. Bei «Für immer» lief es genau umgekehrt. Das ist aussergewöhnlich».

«Für immer»

Der Mundart Text erzählt einen Liebesschwur am heiligen Tag. «Für immer» ist der Moment und für immer auch die Liebe, auf welcher er gedeiht. Im Grunde des Liedes steht die Frage, was man dem Lebensmensch bei einer Zeremonie sagen würde, könnte man die eigenen Gefühle umschreiben. Die perfekten Bilder mit dem vollen Gewicht der bedingungslosen Leidenschaft füreinander, in einem Lied. Es mag in die Breite klingen, aber es trifft mit den richtigen Worten eben doch in die Mitte vom Herz. Die Gesangsmelodie entstand aus einer leichten Pianokomposition von Neo-Platin-Produzent («Adios» von Loco Escrito) Dietrich. Alte, junge, Bekannte Sandro Dietrich und Nyna kennen sich schon sehr lange. Beide tingeln von der Basis Graubünden aus schon seit mehr als einem Jahrzehnt durch das Showbusiness und haben bereits diverse Projekte Solo und in Gruppen veröffentlicht. Der Zufall will, dass beide als Interpreten gerade eine gute Saison nach Hause bringen und mitten in der Arbeit an anderen, erfolgreichen Projekten stecken. Nyna ist mit der goldzertifizierten Gruppe «Härz» in der ganzen Schweiz auf Bühnen und in Sendungen zu bestaunen und inzwischen landauf landab bekannt als die Stimme hinter «Aifachi Liabi». Sandro Dietrich sorgt regional mit seinem Kinderliederprojekt „Singvögel – Kinderlieder mit Pfiff“ für Furore und ist als Teilhaber und Musikproduzent des Klangstark Studios in Chur mitverantwortlich für einige Chartplatzierungen in der offiziellen Schweizer Hitparade, sowie Kampagnenmusik von Postfinance bis Harley Davidson.

Sandro Dietrich: Auftritte und Album

«Mein Debut-Album wird zur Zeit abgemischt und erscheint im Frühjahr 2019. Die Live-Konzerte zum Album werden zur Zeit geprobt. Auch das Duett werden wir sicher live umsetzen ab sofort! Ich habe zwar etwas Verspätung mit dem Album – aber man darf uns gerne schon buchen», sagt’s mit einem Augenzwinkern. (muve)