Sandro – Einfach so

Dass sich dieser Schritt gelohnt hat, das stellt Sandro mit seinen beiden Alben «Verliebt» und «Rendezvous» unter Beweis. Nun dürfen sich die Fans auf die nächste Single-Auskopplung freuen: am 17.08.2018 wird die neue Single «Einfach so» von Sandro bemustert.

Modern, authentisch, gefühlvoll – das sind Attribute, die man Sandro und seiner neuen Single «Einfach so» zuschreiben kann. Verspielt und ein wenig schüchtern klingt die Aufforderung des jungen Mannes an seine Herzensdame: «Steh’ doch dazu, sag mir , was du fühlst… Sag’s einfach so, ich weiss es sowieso. Ich spür’, mir geht’s so wie dir!» Sandro’s Herz brennt lichterloh, doch den ersten Schritt erhofft er sich von seiner Auserwählten. Sanfte Dance-Elemente und rhythmische Beats untermalen diesen romantischen Pop-Schlager. Die ergreifende Melodie geht direkt ins Ohr und die warme Stimme des Sängers trifft zielsicher ins Zentrum der Emotionen. Produziert wurde der Titel von Gerd Jakobs, der schon mit vielen Grössen der Branche – unter anderem G.G. Anderson oder Jürgen Drews – zusammenarbeitete und auch internationale Erfolge, wie mit Culture Beat, verbuchen kann.

Die Herzen der Mädchen fliegen Sandro wie im Sturm zu, seit er 2016 an der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» teilgenommen hat und mit einer selbstkomponierten Schlager-Ballade sogar Pop-Titan Dieter Bohlen überzeugen konnte. Mit seinem Debütalbum «Verliebt» startete der sympathische Nachwuchskünstler dann so richtig durch und landete aus dem Stand in den Top 5 der offiziellen deutschen Charts. Sandro bringt frischen Wind und pure Emotionen in die Schlager-Szene. Mit seinem Charme und seiner gefühlvollen Stimme wickelt er nicht nur die weiblichen Anhänger des deutschen Schlagers «einfach so» um den Finger. (Telamo)