SBB können Zugkompositionen neu als Ganzes in die Kur nehmen

Bisher wurden im SBB-Werk Olten nur einzelne Wagen revidiert und instandgehalten. In einer neuen Halle können nun ganze Züge in Kur genommen werden (Archivbild). © Keystone/URS FLUEELER

Die SBB nehmen in ihrem Industriewerk in Olten SO eine neue Instandhaltungshalle in Betrieb. In dem 37 Millionen Franken teuren Gebäude können bis zu 150 Meter lange Zugkompositionen en complet revidiert werden.Bisher wurden im Werk Olten Einzelwagen repariert und instandgehalten.