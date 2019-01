SCB siegt im Stade de Suisse

40 Minuten lang erhielten die Fans beim Freiluft-Spektakel nur sportliche Magerkost serviert, was angesichts der tiefen Temperaturen nicht unbedingt zur guten Stimmung beitrug. Dann aber sorgte der SCB in den ersten gut sieben Minuten des letzten Drittels mit drei Treffern für die Differenz und die Entscheidung.

In den ersten Minuten des letzten Abschnitts überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst wurde dem SCB in Überzahl ein Tor aberkannt, weil dieses ganz leicht verschoben war. Dies enervierte Andrew Ebbett dermassen, dass er auf die Strafbank geschickt wurde. Doch nur 20 Sekunden danach jubelte der SCB trotzdem, Gaëtan Haas, der nach einer halben Stunde einen Penalty verschossen hatte, brachte die Berner in Unterzahl in Führung. 76 Sekunden später erhöhte Yanik Burren auf 2:0. Zu beiden Treffern hatte Tristan Scherwey die Vorlage geliefert.

Nachdem Berns PostFinance-Topskorer Mark Arcobello mit dem 3:0 nachgelegt hatte, gelang den SCL Tigers (56.) immerhin noch der Anschlusstreffer. Flurin Randeggers verhinderte nicht nur den zweiten Shutout von Leonardo Genoni in Folge, sondern versöhnte auch die Langnauer, die mit dem zweiten Tatzen-Derby erneut einen gelungenen Anlass organisierten.

Die Enttäuschung ob der Niederlage dürfte sich bei den Emmentalern für einmal in Grenzen gehalten haben, obwohl sie das Spektakel unter freiem Himmel wie bereits vor zwölf Jahren (2:5) verloren. Während sie sich organisatorisch von ihrer Sonnenseite zeigten, sportlich müssen sich die SCL Tigers nach dem erfolgreichen Herbst aber langsam wieder gegen hinten orientieren. Der Trennstrich rückt bedrohlich nahe.

SCL Tigers – Bern 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

20’672 Zuschauer (Bern, Stade de Suisse). – SR Massy/Eichmann; Kaderli/Altmann. – Tore: 42. (41:24) Haas (Scherwey/Ausschluss Ebbett!) 0:1. 43. (42:40) Burren (Scherwey/Ausschlüsse Ebbett; Pesonen) 0:2. 48. Arcobello 0:3. 56. Randegger (DiDomenico) 1:3. 60. (59:13) Ebbett (Haas) 1:4 (ins leere Tor). – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 1mal 2 Minuten gegen Bern. – PostFinance-Topskorer: Pesonen; Arcobello.

SCL Tigers: Ciaccio; Glauser, Leeger; Lardi, Erni; Cadonau, Huguenin; Randegger; Elo, Gagnon, Dostoinow; DiDomenico, Gustafsson, Pesonen; Kuonen, Pascal Berger, Neukom; Rüegsegger, Diem, Nils Berger; Roland Gerber.

Bern: Genoni; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Andersson, Beat Gerber; Kamerzin; Boychuk, Arcobello, Moser; Rüfenacht, Ebbett, Kämpf; Bieber, Haas, Scherwey; Sciaroni, Heim, Alain Berger; Grassi.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Stettler, Blaser (beide verletzt) und Johansson (überzähliger Ausländer), Bern ohne Mursak und Untersander (beide verletzt). Haas verschiesst Penalty (30.). Timeout SCL Tigers (58:21). SCL Tigers von 58:21 bis 59:13 ohne Torhüter.

(SDA)