Gilt als Schweizer Medaillenhoffnung: Emilie Siegenthaler. © Keystone/Gian Ehrenzeller

Im Downhill an der Heim-WM in Lenzerheide gehören die Schweizer Mountainbiker zu den Aussenseitern. Bielerin Emilie Siegenthaler kann die Sorgendisziplin von Swiss Cycling in ein gutes Licht rücken. Ob ihr dies gelingt, erfährst du ab 13 Uhr im Livestream.