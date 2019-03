Schalke von Aufsteiger Düsseldorf vorgeführt

Für Schalkes Trainer Domenico Tedesco ist es zum Verzweifeln © KEYSTONE/EPA/FREDERIC SCHEIDEMANN

Schalke, in der Champions League gegen Manchester City im Ausscheiden begriffen, langt in der Bundesliga an einem vorläufigen Tiefpunkt an. Die Knappen unterliegen daheim Aufsteiger Düsseldorf 0:4.