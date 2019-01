Scharapowa schaltet Titelverteidigerin Wozniacki aus

Schrei ins Glück: Maria Scharapowa findet am Australian Open zu alter Stärke zurück © KEYSTONE/EPA AAP/LUKAS COCH

Die Titelverteidigerin Caroline Wozniacki scheidet am Australian Open in der 3. Runde aus.Die Dänin scheiterte 4:6, 6:4, 3:6 an Maria Scharapowa.