Schauspieler Christoph Waltz inszeniert Oper in Wien

Der Schauspieler und Oscar-Preisträger Christoph Waltz («Django Unchained») wird im Beethovenjahr 2020 in seiner Heimatstadt Wien die Oper «Fidelio» inszenieren. Wie das Theater an der Wien am Freitag mitteilte, ist es Waltz’ drittes Engagement als Opernregisseur.