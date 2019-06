Jean Dujardin eröffnet das diesjährige NIFFF

Offiziell kommt der Film von Regisseur Quentin Dupieux erst am 8. August in die Deutschschweizer Kinos. Dupieux («Rubber», «Wrong») sei einer der wichtigsten Vertreter des französischen Autorenkinos, schrieb das NIFFF am Dienstag in einem Communiqué. Und nicht nur das: Unter dem Pseudonym Mr. Oizo ist er ausserdem als Musiker bekannt.

Jean Dujardin, der 2012 für seine Rolle in «The Artist» als erster französischer Komiker den Oscar als bester Darsteller erhalten hat, spielt in «Le Daim» einen Mann namens Georges. Dieser heckt einen skrupellosen Plan aus, um an eine Hirschlederjacke heranzukommen, die er in einem Inserat für einen völlig überteuerten Preis entdeckt hat.

Das NIFFF 2019 dauert vom 5. bis 13. Juli.

(SDA)