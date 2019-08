Die Schweizer Schauspielerin und Sängerin Ines Torelli ist in ihrer Wahlheimat Kanada im Alter von 88 Jahren gestorben. © Keystone/WALTER BIERI

Die Schweizer Schauspielerin und Sängerin Ines Torelli ist im Alter von 88 Jahren in ihrer Wahlheimat Nova Scotia in Kanada gestorben. Dies teilte ihr langjähriger Freund Tobias Bonn (Geschwister Pfister) am Freitag mit.