Loughlin plädiert auf nicht schuldig

US-Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli haben im Bestechungsskandal um Zulassungen an US-Eliteuniversitäten auf nicht schuldig plädiert. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER

Im Bestechungsskandal um Zulassungen an US-Eliteuniversitäten haben die Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Mann auf nicht schuldig plädiert. Loughlin und der Designer Mossimo Giannulli erklärten sich am Montag in beiden Anklagepunkten für unschuldig.