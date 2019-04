Schneezauber im FM1-Land: Für wahrscheinlich das letzte Mal diese Saison verwandelt sie die Ostschweiz in ein Winterwunderland. Bevor wir uns in die Grill- und Badesaison stürzen, wollen wir den Winter ein letztes Mal aufleben lassen. Das geht am besten mit eurer Hilfe! Schickt uns eure Fotos vom Schneegestöber.

Bereits am Montag kehrt aber der Frühling zurück in das FM1-Land. Die Temperaturen steigen auf mindestens 10 Grad an und die Sonne wird sich wieder zeigen.

(red.)