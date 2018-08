Schiffe werden schon jetzt eingewintert

«Wir mussten unser Boot von Hand aus dem Hafen stossen», erzählt ein Altnauer Bootsbesitzer. «Der Wasserstand ist im Moment viel zu tief, der Motor versank im Schlick am Grund.»

So geht es im Moment vielen Bootsbesitzern am Bodensee. Wegen dem trockenen Wetter ist der Pegel so tief, wie seit Jahren nicht mehr. Der Schiffsbesitzer aus Altnau fand für sein Boot einen neuen Platz im benachbarten Hafen. Viele andere wagen sich jedoch nicht mehr auf den See hinaus und nehmen das Boot gleich ganz aus dem Wasser.

«Ein grosser Stress»

«Wir haben im Moment einen riesigen Ansturm», sagt Adrian Jud, Mitarbeiter der Nasbo-Werft in Altnau. Viele Bootsbesitzer würden ihr Schiff schon jetzt, im August, einwintern – Monate früher als in anderen Jahren. Normalerweise werden die Boote erst im späten Herbst aus dem Wasser genommen. Die Werft-Mitarbeiter haben nun alle Hände voll zu tun.

«Es ist schon ein grosser Stress», sagt Jud. «Normalerweise haben wir es um diese Jahreszeit gemütlicher.» Und der tiefe Wasserstand erschwert die Arbeit noch zusätzlich: Grössere Bootenmüssen die Werftarbeiter an Seilen zu den Rampen und Anlegestellen ziehen. Die Boote können nicht mehr selbst fahren, weil der Motor aus dem Wasser genommen werden muss, da er sonst in Gefahr läuft, auf Grund zu laufen.

Seegras sorgt für Probleme

Der tiefe Wasserpegel macht sich auch bei anderen Werften bemerkbar. Beim Marine Center in Goldach etwa sorgte diesen Sommer Seegras für die einte oder andere Sorgenfalte. «Der Pegel ist tief und das Seegras nah an der Wasseroberfläche. Es kam oft vor, dass sich das Gestrüpp um Schiffsschrauben wickelte und Motoren abwürgte», heisst es auf Anfrage. Ein Problem, das auch der Altnauer Bootsbesitzer kennt. Er lässt sich davon aber nicht beirren und fährt weiterhin auf den See hinaus. «Wir wollen noch so viele schöne Stunden auf dem Wasser geniessen wie möglich».

(mas)