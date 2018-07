Schildkröte aus Kanalbecken gerettet

Zwei Kinder und ihre Eltern entdeckten am Mittwoch in einem Kanalbecken an der Sitter eine Landschildkröte. Das Tier konnte nicht selbst das Becken verlassen und ertrank fast. Die Eltern informierten deshalb die Stadtpolizei St.Gallen.

Mitarbeitende des Tierschutzes konnten die Schildkröte unter tatkräftiger Mithilfe der Familie retten. Der Kescher, um das Tier einzufangen, haben sie mit einer Stange verlängert, die eigentlich zur Reinigung des Beckens verwendet wird.

Die Schildkröte wurde in ein Tierheim gebracht, wo sie sich von den Strapazen erholen kann. Wie das Tier ins Becken gelangt ist, ist unklar.

(Stapo SG/red.)