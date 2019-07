Schinkenschmuggler über Luft erwischt

Schinken in allen Variationen, Caciocavallo-Käse und Spirituosen im Wert von mehreren hundert tausend Franken. So sah der Inhalt eines Autos auf dem Splügenpass aus. Am Steuer sass ein 52-jähriger Italiener. Er wurde am 17. Juli überrascht von den fliegenden Fahndern, welche im Hochgebirge mit dem Helikopter unterwegs waren.

Angemeldet wurden die Waren am Zoll Splügenberg nicht. So musste der 52-jährige rund 155 Kilogramm Lebensmittel abgeben. Sie wurden beschlagnahmt. Der Italiener muss mit einer Busse rechnen.

(ham/EZV)