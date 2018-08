Familien prügeln sich am Trevi-Brunnen

Streit um den besten Platz fürs Selfie: Blick auf den illuminierten Trevi-Brunnen in Rom. © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Der Streit zweier ausländischer Touristinnen um den besten Platz für ein Selfie am Trevi-Brunnen in Rom ist in einer Rauferei der jeweiligen Familien geendet. Die Polizei musste eingreifen. Die beiden Frauen wurden angezeigt, berichtete die römische Tageszeitung «Il Messaggero» am Freitag.