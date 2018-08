Schlagabtausch ohne Goals

St. Gallen schnupperte in Zürich am Sieg, brachte aber wieder der Gegner kein Tor zu Stande © KEYSTONE/BENJAMIN MANSER

Nach einer eher langweiligen ersten Halbzeit liefern sich Zürich und St. Gallen in der zweiten Halbzeit einen längeren Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen. Es bleibt aber beim 0:0.Torlose Spiele zwischen dem FCZ und dem FCSG waren in der Vergangenheit nie an der Tagesordnung.