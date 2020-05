Marie Vell «Hey, kleiner Prinz»

Den «Job» hat Sie von der «Pike» auf gelernt. Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin- all das hat sie perfekt im Laufe ihrer Karriere umgesetzt. Zahlreiche TV- Auftritte, Liveshows, Gastrollen in Fernsehfilmen- Nichts hat sie ausgelassen. Trotzdem ist Marie bodenständig geblieben. Sie unterstützt mit Hingabe als Botschafrerin das Kinderhilfswerk "lnter-National Children Help e.V. und hat ein grosses Hen für Tiere, Marie führte jahrelang ein wunderschönes Boutique-Hotel auf Mallorca und hat dann noch «ganz nebenbei» erfolgreiche Singles und Alben produziert.