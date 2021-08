MusikApostel - Alles tun es

„Wir nehmen unsere Musik und auch unser Publikum sehr ernst – ohne jedoch den Spaß an der Sache zu verlieren.“ beteuern die drei MusikApostel. Wer also bei der heiteren Mitsing-Nummer mit vermeintlich leicht schlüpfrigem Text vermutet, die drei Österreicher würden vom Pfad der Tugend abkommen, könnte sich irren. Denn die neue Auskopplung aus dem anstehenden Album „Für Dich“ gipfelt in der Liebe zum Schlager, die viele zwar spüren, zu der sich aber kaum jemand bekennen mag.

Es stimmt: Alle tun es, doch keiner gibt es zu - denn wir alle lieben den Schlager. Egal ob Pop-, Rock-, Party- oder volkstümlicher Schlager. Schlager ist einfach geil und sehr vielseitig.

Galten sie jahrelang in Deutschland unter den Branchenkennern noch als Geheimtipp, haben die MusikApostel mit ihrer „Chart-Performance“ 2020 bewiesen, dass sie mittlerweile weit mehr sind. In den letzten 10 Jahren konnten sie sich mit jährlich über 100 Live-Auftritten schließlich eine treue Fangemeinde erspielen und auch ihr Gespür für das Publikum sowie neue Trends und den richtigen Sound entwickeln und schärfen. Kein Wunder also, dass sie mit ihrem typischen „Apostel-Schlager“ nah am Puls der Zeit und dem Gefühl der Menschen sind.