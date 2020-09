Dinner-Show Special in der Europa-Park Arena

Zur Vorspeise wird ein frischer Lachs in Buttermilch-Dashi mit Liebstöckel, Quinoa und Avocado serviert. Weiter geht es mit einem Karotten-Vadouvan Süppchen und einer Jakobsmuschel als Zwischengang. Als Hauptgang verwöhnt ein zarter Kalbsrücken mit einem Kürbis-Graupen-Risotto an Madeirajus die Gäste. Das Dessert kombiniert ein leckeres Orangen-Sanddorn-Eis mit Orangenpüree, Haselnüssen und Honigkresse zu einem wahren Gourmet-Feuerwerk. Auf Wunsch wird nach Vorbestellung auch ein vegetarisches Menü serviert.

2-Sterne Koch Peter Hagen-Wiest aus dem „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“, welches vom renommierten Fachmagazin Feinschmecker zum „Restaurant des Jahres“ gewählt wurde, hat eigens für die Dinner-Show ein erlesenes 4-Gang-Menü kreiert. Dieses wird unter der Leitung der Maîtres Thierry Gnaedig und Jürgen Steigerwald mit viel Hingabe von den Meisterköchen des Europa-Park zubereitet.

Als Gastgeber des Abends führen Stéphane Bulcourt, der charmante Meister des Chaos, und Bauchredner Willer Nicolodi die Gäste mit viel Charme und einer ordentlichen Portion Humor durch das Programm. Dem Wettkampf um die Ed-Awards stellt sich unter anderem Konstantin Muraviev, der mit seinem Rhönrad aus einer sportlichen Leistung spielerische Leichtigkeit macht. Hoch hinaus geht es mit Dmitriy Grygorov und Anastasiia Vashenko, die pure Leidenschaft und perfekte Körperbeherrschung miteinander kombinieren. Dany Daniel versucht mit einer Konstruktion aus bis zu acht Rollen, Brettern und Reifen die Schwerkraft zu überwinden. Besonders kraftvoll ist die Show von Volodymyr Kostenko und Anton Savchenko, bei der aus anspruchsvollem Spitzensport gefühlvolle Poesie wird. Maria Sarach überzeugt mit ihrer grenzenlosen Beweglichkeit und einem sagenhaften Gleichgewichtssinn in einer Glaskugel. Wie faszinierend die Malerei mit Sand ist, zeigt zudem Kelly Huesca in einer gefühlvollen Darbietung.

Das diesjährige Special der Dinner-Show findet in der Europa-Park Arena statt, die mit ihren 3.000 Quadratmetern genügend Platz bietet, um die aktuell geltenden Hygiene- & Sicherheitsvorgaben einzuhalten. Bei der Dinner-Show handelt es sich um eine der wenigen, die aufgrund der hohen Anforderungen in Deutschland derzeit angeboten werden. Weltklasse-Künstler präsentieren vom 6. November 2020 bis zum 7. Februar 2021 ein hochkarätiges Abendprogramm. Dabei erwartet die Besucher eine einmalige Mischung aus Tanz, Musik und Artistik – extravagant und glanzvoll!

Zauberhafte Nächte

Für all die, die nach der Dinner-Show den Zauber mit ins Reich der Träume nehmen möchten, bietet das Angebot „Dinner & Dream“ den passenden Rahmen. In einem der sechs 4-Sterne Erlebnishotels des Europa-Park können die Gäste an ausgewählten Terminen traumhaft übernachten.

Feiern – mit Sicherheit!

Um die aktuell geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorgaben einhalten zu können, findet das Dinner-Show Special in der Europa-Park Arena statt. Die Location bietet mit 3.000 Quadratmetern ausreichend Platz, um den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Damit zählt die Abendveranstaltung deutschlandweit zu einer der wenigen dieser Art. In diesem Jahr sind Buchungen nur ohne eine feste Sitzplatzreservierung möglich. Die Plätze werden am Veranstaltungstag vor Ort individuell nach Reservierungseingang vergeben.

Weitere Informationen auch unter http://europapark.de/dinnershow