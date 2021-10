Sängerin Helene Fischer (37) und Showakrobat Thomas Seitel (36) erwarten ihr erstes Kind. Nachdem die Bombe in den letzten Tagen geplatzt ist – eine Vertraute verriet die Neuigkeit der « Bild » – ist nun auch die offizielle Bestätigung erfolgt.

«Es macht mich wütend und traurig»

Der Schlagerstar wandte sich auf Instagram mit einem längeren Text an die Fans. Fischer ist merklich genervt darüber, dass ihr süsses Geheimnis über «Menschen in meinem näheren Umfeld» an die Öffentlichkeit gelangt ist. «Ihr wisst, dass ich mein Privatleben zum Schutz schon immer unter Verschluss gehalten habe.» Dass es die Medien immer wieder schaffen würden, «fiktive Geschichten zu erfinden und Unwahrheiten zu streuen», mache sie seit Jahren «wütend und traurig».