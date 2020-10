Rutschpartie mit Banane und «Verstehen Sie Spass?»

Paola Felix ist Schlagersängerin und moderierte mit ihrem Mann vor Jahren die legendäre Samstagabendshow «Verstehen Sie Spass?». Für Zuschauer war aber ein ungewollter Ausrutscher ein Fernsehhighlight.

Die Schweizer Schlagersängerin Paola Felix sorgte für einen der grossen Lachmomente im deutschen Fernsehen, und sie lachte kräftig mit: Als die ARD Karl Dall 2001 zum 60. Geburtstag würdigte, sang Paola mit Dall ihren Hit «Blue Bayou». Als Kulisse diente eine aufblasbare Palmeninsel. Kaum hatte sie aber die ersten Worte gesungen, rutschte sie vor laufender Kamera ab, von der Insel auf eine aufblasbare Banane und ein paar Stufen hinunter auf den Studioboden. Paola rappelte sich auf, zupfte ihr Kleines Schwarzes zurecht und sang weiter - unterbrochen von ein paar Lachsalven zusammen mit Dall. Am 5. Oktober wird die Frohnatur 70 Jahre alt.

««The Show must go on» war ganz klar mein erster Gedanke», sagte Paola Felix der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem Geburtstag. «Es gibt nichts Lustigeres als den unfreiwilligen Humor. Die blauen Flecken, die ich davon trug, waren schnell vergessen. Noch heute werde ich auf diese Szene angesprochen.» Grosser Erfolg mit Ehemann Kurt «Verstehen Sie Spass?» Das wäre auch eine passende Frage zu dem ungewollten Ausrutscher gewesen. Das ist der Titel der Sendung, die Paola als Highlight ihrer Karriere bezeichnet. In den 80er Jahren waren Aufnahmen mit versteckter Kamera, um normale Bürger und Promis hinters Licht zu führen, noch ziemlich neu. Paolas Mann Kurt Felix war damit im deutschen Fernsehen erfolgreich. Als «Verstehen Sie Spass?» zur Samstagabendshow ausgebaut wurde, stiess Paola 1983 als Co-Moderatorin dazu. Bis 1990 stand sie dafür mit ihm vor der Kamera. 1982 hatten sie gemeinsam schon die Show «Lieder gehen um die Welt» präsentiert. Paola trat schon als Teenager bei Gesangswettbewerben auf, landete in den 70er Jahren erste Hits und trat oft in der ZDF-Hitparade auf. Sie sang zuerst unter ihrem Mädchennamen Paola del Medico, später dann nur noch mit dem Vornamen. Am denkwürdigen Eurovision Song Contest (ESC) 1969 nahm sie für die Schweiz teil. Gleich vier Interpreten landeten damals mit der gleichen Punktzahl auf dem ersten Platz und wurden zu Siegern erklärt. Paola belegte mit «Bonjour, bonjour» den Platz direkt dahinter. 1982 nahm sie in Deutschland an der Vorentscheidung für die Teilnahme am ESC teil. Sie sang «Peter Pan» und wurde nur von Nicole geschlagen, die den Wettbewerb später mit «Ein bisschen Frieden» gewann.

«Fräulein del Medico, wir heiraten dann einmal» Schon mit 18 Jahren lernte sie Kurt Felix kennen, der sie als Sängerin in seine Sendung «Club 68» im Schweizer Fernsehen eingeladen hatte. Die beiden begegneten sich über die Jahre in Studios immer wieder, bis Felix, so erzählte Paola es 2019 dem Schweizer Sender SRF, eines Tages in einer Aufzeichnungspause zu ihr sagte: «Fräulein del Medico, wir heiraten dann einmal.» Wie Kurt Felix seiner Paola den Heiratsantrag gemacht haben soll, erinnert sich die deutsche Country Sängerin Linda Feller im Gespräch mit Radio Melody.