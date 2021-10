Bei Fäaschtbänkler Roman Wüthrich hängen die beiden Auszeichnungen schon zu Hause an der Wand. «Das ist ein Meilenstein», sagt er. Die Rheintaler Party-Band hat zwei goldene Schallplatten für ihre Single «Can You English Please» erhalten. «Wir sind alle mega happy.» So wirklich auf die Schallplatten hingearbeitet hat die Band aber nicht. «Wir arbeiten grundsätzlich immer mit Vollgas, das ist unser Motto. Wenn man dann so eine Ehrung oder einen Preis erhält, freut man sich natürlich wahnsinnig.»

«Sind dankbar»

Eine goldene Schallplatte erhält man in der Schweiz entweder für über 10'000 CD-Verkäufe oder 1,75 Millionen Streams. In Österreich muss man über 15'000 Verkäufe oder 1,5 Millionen Streams erreichen. «Wir haben das Ziel in Österreich und in der Schweiz erreicht», so Wüthrich. Also gab es für den Song «Can You English Please» je eine goldene Schallplatte aus Österreich und eine aus der Schweiz. Das alles sei aber nicht möglich ohne die Treue der Fans: «Wir sind allen dankbar, die uns diese Preise ermöglicht haben.»

Neues Album im Frühling 2022

Die nächste Auszeichnung ist also Platin? «Wir machen einfach so weiter und wenn wir dann Platin erreichen, freuen wir uns wieder wie kleine Kinder.» Die Fäaschtbänkler ruhen sich nicht auf den beiden goldenen Schallplatten aus: Derzeit arbeiten die fünf Rheintaler an einer neuen Doppel-CD – eine traditionelle und eine moderne Scheibe soll es geben. Das neue Album kommt dann im Frühling 2022 raus.

(red.)