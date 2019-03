Schlager, Sport und Ständerat

Tulpenschau in Züberwangen 🌷

Die ersten Schneeglöckchen spriessen aus dem Boden und kündigen den Frühling an. Mehr Blumen gibt es an der Tuplenschau bei der Rutishauser AG zu sehen. Neben Rundgängen durch die Tulpen-Produktion können Besucher bei der Hüpfburg ihre Energie rauslassen – auch Erwachsene. Die Veranstaltung rund um die Tulpen findet am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr in Züberwangen statt.

Gipfelschlager am Flumserberg 🕺

Wer noch nicht genug vom Skifahren und Schlagerliedern hat: Am Samstag findet am Flumserberg der dritte Gipfelschlager statt. Bevor die Schneefans die Pisten erobern, gibt es ein Frühstück im Panoramarestaurant Maschgenkamm. Ab 12 Uhr steigt die Party mit Konzerten der St.Galler Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh und der österreichischen Band «Die Draufgänger». Hier findest du mehr Infos zum Schnee- und Schlagerevent.

Engadiner Skimarathon und Halbmarathon 💦

Der 51. Skimarathon in Engadin ist zwar schon ausverkauft, aber vielleicht ergatterst du noch einen Startplatz in der Tauschbörse. Am Sonntagmorgen beginnt der sportliche Grossanlass. Die Profis Dario Cologna und Nathalie von Siebenthal sind auch dabei.

Lesebühne rund ums Protokoll 🤓

Eine Alternative zum Tatort bietet die St.Galler Lesebühne Tatwort in der Süd-Bar. Dort schreiben und präsentieren Slamer am Sonntag um 20 Uhr Texte mit den Wörtern «Emphase», «Pleanonasmus» und «Defenstration». Zu Gast ist der Comedy-Autor André Hermann.

Im Kaff wird’s funky 💃

Funk that weekend – mit Funk und Jazz der Jam Section im Thurgauer Kulturlokal Kaff. Nach dem Livekonzert um 22 Uhr sorgen verschiedene DJs für einen groovigen Freitagabend. Der Eintritt von fünf Franken vermag auch ein Studienportemonnaie aufzubringen.

«Female Pleasure» am Tag der Frau 🎬

Am internationalen Tag der Frau von heute Freitag wird im Kino Rätia in Thusis um 21 Uhr der Schweizer Film «Female Pleasure» gezeigt. Der Dokumentarfilm über die sexuelle Selbstbestimmung der Frau hat schon Tausende ins Kino gelockt. Die Geschichten von fünf Frauen aus verschiedenen Kulturen und Weltreligionen werden porträtiert.

Auswärtsspiel des FC St.Gallen ⚽

Grün-weisse Schals werden diesen Sonntag in Luzern zu sehen sein. Das Super-League-Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern wird um 16 Uhr in der Swissporarena angepfiffen – dank des Livetickers auf FM1Today bist du auch von zu Hause oder unterwegs aus live dabei. Die St.Galler Fans verfolgen den Match nicht im vorgesehenen Gästesektor, weil sie damit unzufrieden sind (FM1Today berichtete). Zur Protestaktion hat der Dachverband 1879 aufgerufen.

Ersatzwahlen Ständerat: Wer übernimmt den Platz von Keller-Sutter? 🗳

Da Karin Keller-Sutter ins Bundeshaus gewählt wurde, ist im St.Galler Ständerat ein Sitz unbesetzt. Am Sonntag wählt das kantonale Stimmvolk aus den sieben Kandidierenden einen Nachfolger oder Nachfolgerin. FM1Today berichtet live vom politischen Ereignis.

(lou)