Schlagerparty am Seenachtsfest Arbon

Werners Schlagerwelt gastiert auch dieses Jahr wieder mit einem tollen Musikprogramm am Seenachtsfest in Arbon. Auf der Schlagerbühne stehen unter anderem das Volks-Country-Girl Michelle Ryser und der Thurgauer Schlagersänger Roger de Win. Aus Deutschland reist Michael Fischer an. Er wird wiederum mit seinen eigenen Hits und vielen Coverversionen für einen unvergesslichen Partyabend sorgen.

Ab 20 Uhr beginnt das Programm auf der Radio Melody Bühne. Werners Plüss und Maria Nüesch moderieren den Schlagerabend. Um 22.30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher des Seenachtsfests ein fulminantes Feuerwerk am Bodensee und kurz danach lädt Michael Fischer zu Tanz und Party ein.

Die ganzen Livekonzerte können am Samstag, 13. Juli ab 20 Uhr noch einmal erlebt werden. Radio Melody strahlt in einer Sondersendung die Auftritte von Michelle Ryser, Roger de Win und Michael Fischer aus.

Der Eintritt ans Seenachtsfest Arbon kostet für Erwachsene am Samstag, 6. Juli 15 Franken. Kinder bis 14 Jahre sind kostenlos. Ein Family Pass mit max. 2 Erwachsenen und 4 eigenen Kindern (bis 18 Jahre) kann für 40 Franken erworben werden. Weitere Infos zum Seenachtsfest Arbon gibt es hier. (SST)