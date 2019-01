Schlechte Stimmung in Chinas Industrie

Der Handelskrieg lastet auf der chinesischen Industrie. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP

Die schlechte Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Januar nur wenig gebessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg von 49,4 nur auf 49,5 Punkte, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking berichtete.